LA STORIA VENEZIA «Cinquanta bambini non potranno usufruire per quest'anno

LA STORIAVENEZIA «Cinquanta bambini non potranno usufruire per quest'anno della mensa scolastica gratis. Questo a causa di alcune persone che con il loro comportamento sciagurato, mi hanno costretto a fare un debito fuori bilancio di 25mila euro».Era il 13 settembre scorso quando Claudio Vittorino Gabrielli, sindaco di Villamarzana, Comune di circa un migliaio di abitanti in provincia di Rovigo, confessò la sua grande amarezza: non poter tener fede alla promessa di dare la pappa gratis ai cinquanta alunni della scuola primaria perché...