LA STORIA VEGGIANO (PADOVA) I pazienti sono calmi, in genere sono più nervosi

LA STORIAVEGGIANO (PADOVA) I pazienti sono calmi, in genere sono più nervosi i familiari che aspettano l'esito della visita. Nella Clinica veterinaria e laboratorio San Marco di Veggiano non si sente volare una mosca, ma nemmeno abbaiare un cane o miagolare un gatto. Eppure di animali ce ne sono tanti, fino a cento ricoverati e svariate decine che arrivano giornalmente per una visita medica o per interventi in day hospital. È il più grande ospedale per animali d'Europa, ma probabilmente del mondo, dotato di attrezzature di assoluta...