LA STORIAUDINE La mamma c'entra sempre. Anche per Elisio, ghiotto di miele, Francesco, il carnivoro esuberante, e Mirtillo, il pigrone che si nutre a sbafo. E non serve scomodare Freud. Non foss'altro perché i tre figlioli appena citati sono bestioni di più di un quintale ciascuno e con appetiti piuttosto robusti. Si tratta, infatti, dei tre orsi che i ricercatori friulani stanno monitorando in questo momento grazie ai radiocollari. Ed è proprio sugli appetiti dei plantigradi e sull'interazione con l'universo umano che gli esperti stanno...