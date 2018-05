LA STORIA TREVISO E dire che tutto è nato nel bel mezzo di una notte insonne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIATREVISO E dire che tutto è nato nel bel mezzo di una notte insonne nel dormitorio pubblico di via Pasubio. C'è Ugo che chiede all'amico Luciano: «Perché non mettiamo in piedi un'attività?». Parole da matto considerato il contesto: lui ex imprenditore caduto in disgrazia, passato dall'avere tutto al niente di un letto pubblico e dei pasti alla mensa della Caritas di Treviso; l'altro, ex rugbista di serie A, ragioniere, benestante ritrovatosi in mezzo a una strada dopo aver dilapidato tutto e perso il lavoro per una malattia. È...