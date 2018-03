CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIATREVISO Dennis è arrivato. Dennis è un autobus inglese a due piani, rigorosamente rosso. Un double-decker del 1999 che, dopo anni di onorato servizio lungo le linee del trasporto pubblico di Londra, sta per essere trasformato in una libreria viaggiante. Acquistato lo scorso novembre, ora è arrivato nel capannone di Sara Rago e Simone Brisotto, due librai di Spresiano (Treviso), non lontano dal deposito della Fassa Bortolo. LA STARTUPIl progetto di Sara e Simone si chiama Parole in movimento e Parole in movimento è anche il nome...