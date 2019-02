CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIATEZZE SUL BRENTA (VICENZA) È sempre stato un numero uno: nella sfida alla progeria, la patologia di cui è uno dei cinque malati in Italia e cento nel mondo, così come nell'entusiasmo per la vita, dal viaggio lungo la Route 66 alla laurea in Scienze Naturali con 110 e lode. Ma ora Sammy Basso è anche il primo paziente nella storia, affetto dalla sindrome da invecchiamento precoce, ad aver subìto un intervento cardiaco: il suo cuore di 23enne per l'anagrafe, ma di 80enne per la biologia, è stato salvato all'ospedale San Camillo di...