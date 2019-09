LA STORIA segue dalla prima pagina Il Tribunale ha spiegato perché non

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAsegue dalla prima paginaIl Tribunale ha spiegato perché non ha affidato il piccolo alla nonna: «Non ha saputo cogliere i segnali di allarme, legati in particolare al persistente uso di sostanze stupefacenti da parte della figlia» scrivono i giudici e poi parlano di «atteggiamento collusivo della nonna verso la figlia, atteggiamento che, unitamente alla latente conflittualità, potrebbe mettere in difficoltà la nonna nel gestire le eventuali ingerenze della madre, coinvolgendo quindi il bambino in un clima di tensione non...