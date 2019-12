LA STORIA

I suoi frequenti incontri con Freda e Ventura e il sospetto che egli finanziasse il terrorismo nero turbarono la giovane, che l'aveva conosciuto nel 1953, quando lei era appena 15enne e dallo stesso fu mandata a studiare alle scuole magistrali. Proprio quei rapporti segnarono la fine della loro relazione.

LA SCOPERTA

«Tra di noi nacque un'incredibile storia d'amore - racconta Anna Pivetta, oggi 81enne, che ha riportato la propria biografia nel romanzo Ritratto in nero - Io tornai dai miei studi e mi si trasferii a villa Spineda, iniziando con Piero a condurre l'azienda che produceva vini per poi venderli e promuoverli, ideandone peraltro due conosciuti ovunque, il Capo di Stato e il Falconera. Erano anni d'oro, la villa veniva frequentata da personaggi illustri quali Pietro Germi, Mariangela Melato, Goffredo Parise e Giovanni Comisso». Nonostante le soddisfazioni professionali e private, il conte Loredan dimostrò nel tempo un piglio rivoluzionario, maturando la convinzione di poter cambiare le sorti dell'Italia e avvicinandosi a Freda e Ventura che proprio in Veneto nero avevano messo radici e fatto proseliti.

«Quando mi accorsi dell'oscura attività di Piero prosegue Anna Pivetta mi preoccupai molto. Aveva cominciato a frequentare Ventura, con cui strinse un forte legame, e mi spaventai perché sentivo parlare di riorganizzazione del Partito fascista, di attentato alla Costituzione, di armi».

LE BOMBE

Il pomeriggio del 12 dicembre 1969 in cui esplose la bomba nella banca milanese facendo 17 morti e 88 feriti - e sarebbe poi stata definita la madre di tutte le stragi - il conte Loredan era a letto con la broncopolmonite. «Fui io ricorda la donna a dargli la notizia riportata sui giornali, lui si mostrò indignato e questo mi rassicurò, ma poco tempo dopo arrivarono degli estratti conti dalla banca da cui risultò che l'azienda era in rosso, c'erano dei passivi enormi senza giustificazione alcuna. Chiesi spiegazioni a Piero, dapprima si mostrò a disagio e poi, incalzandolo, mi disse di aver firmato delle garanzie per Ventura, assegni per consentirgli di avviare un'attività tipografica».

Da quest'ultima uscì, peraltro, il Libretto rosso, strumento per attaccare i magistrati che Loredan chiese persino alla sua donna di diffondere. «L'azienda era caduta in una crisi profonda a causa delle continue uscite di denaro e anche i clienti avevano abbandonato il ristorante Falconera, divenuto un luogo di incontro tra terroristi. In Villa Loredan circolavano armi e bombe ha rivelato la Pivetta in un'intervista al giudice Guido Salvini per il suo libro La maledizione di piazza Fontana - io stessa gettai in un fossato quelle rinvenute in biblioteca. Nel 97, in occasione dei lavori di ristrutturazione avviati dai Benetton nella villa, feci pervenire ai carabinieri di Treviso e agli artificieri la notizia della presenza degli esplosivi, poi effettivamente trovati insieme a numerose armi».

L'ADDIO

Alla fine degli anni 70, la svolta. «Ero stanca di lavorare per coprire gli ingenti debiti accumulati. Ormai era chiaro che Piero sperperava denaro per finanziare i terroristi, non potevo sopportare tutto ciò e me ne andai». Così partì alla volta di Schienen, cittadina sul lago di Costanza in Germania dove conobbe quello che sarebbe diventato il suo futuro marito, il militare dell'aeronautica Arno Rueger. «Ma non riuscivo a dimenticare quello che era stato il mio primo amore e dopo poco rientrai in Italia dando a Loredan un ultimatum, ovvero un mese per decidere se portare avanti i suoi oscuri progetti o ricominciare a vivere e lavorare con me. Speravo mettesse da parte le idee eversive e che la nostra attività in azienda potesse ripartire, ma il mio tentativo fallì, era troppo invasato dall'ideologia e così lo lasciai definitivamente, tornando in Germania nel 1972».

Qui Anna Pivetta si sposò con Rueger fondando poi sul lago di Costanza il ristorante Falconera, stesso nome di quello aperto a Venegazzù. Il locale divenne un punto di riferimento per i tedeschi che conobbero la cucina italiana. Dopo tre anni e due figli divorziò da Rueger, rimboccandosi le maniche per portare avanti da sola l'attività fino a cederla nel 2001. In un primo tempo rimase in Germania, poi nel 2015 il ritorno a Montebelluna.

L'EPILOGO

E il conte Loredan? Dopo la strage di piazza Fontana fuggì in Argentina per evitare di finire nel mirino dei magistrati, tornando in Italia solo dopo l'avvenuto proscioglimento. Il resto fa parte della storia contemporanea e dei misteri d'Italia. Franco Freda e Giovanni Ventura furono giudicati per strage nel processo di Catanzaro negli anni 70 e condannati in primo grado all'ergastolo, venendo invece assolti in appello per insufficienza di prove. Nel 1987 la Cassazione rese definitive le assoluzioni, anche se nell'ultimo processo del 2005 lo stesso organo al vertice del potere giudiziario ha affermato che «la strage di Piazza Fontana fu realizzata da un gruppo eversivo costituito a Padova nell'alveo di Ordine Nuovo capitanato da Freda e Ventura». Di fatto si è trattato di una condanna soltanto morale, perché entrambi non erano più processabili vista la sentenza definitiva di assoluzione pronunciata nel 1987.

LA CONFESSIONE

E Anna Pivetta non ha mai dimenticato il suo conte, morto nel 1994. Ripercorrendo episodi e tappe della sua vita emerge il tratto forse per lei più importante: «Nonostante tutto Piero Loredan è rimasto sempre nel mio cuore, di lui sono tuttora innamorata». Un rapporto che non si è mai estinto veramente, un sentimento che riaffiora ancora come un'eco lontana.

Federico Fioretti

