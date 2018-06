LA STORIA PADOVA Leonardo Griggio, Leo per gli amici, ha 37 anni ed è attaccato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA Leonardo Griggio, Leo per gli amici, ha 37 anni ed è attaccato ad un respiratore a causa della distrofia muscolare. La vita tranquilla, come dice lui, non gli è mai piaciuta. Il suo nome d'arte è Leo Tek DJ, dove Tek sta per Techno, la musica che, da disc jockey, fa ascoltare. Ma la sua passione si scontra purtroppo con le tante porte chiuse di chi non lo chiama in consolle, a mixare brani, proprio a causa della sua disabilità e delle sue condizioni fisiche, che, a quanto pare, non sono gradite nei locali notturni.«Il mio...