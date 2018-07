LA STORIA PADOVA Giovanissimo all'anagrafe, ma imprigionato in un corpo già

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAPADOVA Giovanissimo all'anagrafe, ma imprigionato in un corpo già anziano, consumato da un'età fantasma, Sammy Basso è dottore in Scienze naturali. La proclamazione, ieri pomeriggio nell'aula A del complesso universitario Fiore di Botta dell'Università di Padova. Camicia bianca e blujeans, scarpe ginniche, Tau in legno d'ulivo al collo, Sammy si è presentato energico e sorridente davanti alla commissione presieduta da Gabriella Salviulo, professore associato di geoscienze.Tenacissimo e preparatissimo, ha discusso in inglese la...