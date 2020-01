LA STORIA

ODERZO (TREVISO) Da una decina di giorni una gattina era intrappolata in un edificio in centro a Oderzo. Un immobile chiuso da tempo, all'esterno del quale si udivano dei miagolii. A chiamare aiuto era Macchietta, una gattina europea di circa 4 anni, ben conosciuta nel quartiere. Al punto da far scattare una mobilitazione, arrivata fino in Gran Bretagna, che si è conclusa felicemente ieri, con il salvataggio della bestiola

FASCINO E PERICOLO

Come per tutti i gatti, anche per Macchietta quell'edificio chiuso aveva un fascino irresistibile. Lei lo conosceva perché circa due anni fa l'aveva scelto per dare alla luce la sua prima cucciolata. Una signora del quartiere aveva poi provveduto a farla sterilizzare, nondimeno Macchietta continuava a salire sul tetto dell'immobile, senza fare i conti con il pericolo di restare intrappolata nel sottotetto. Non vedendo più la gatta che, pur essendo randagia, prendeva il cibo con regolarità da una ciotola, alcuni residenti nel quartiere avevano cominciato a cercarla. Gli sguardi si erano diretti all'edificio chiuso, sapendo che Macchietta lo conosceva. Da lì avevano sentito i miagolii. Sofia, una bimba di 10 anni, ogni giorno andava sul posto e chiamava Macchietta per non farla sentire sola. Subito alcune signore si erano mosse per cercare di liberarla. I proprietari avevano aperto l'immobile, le volontarie erano entrate: ma, una volta dentro, della gattina nessuna traccia. Si era pensato ai pannelli di isolamento e al cartongesso posati lungo le pareti, ipotizzando che la gatta fosse scivolata dietro ad uno di essi. «Ovviamente ci ha detto una volontaria non potevamo mica spaccare tutto l'immobile».

LA PREOCCUPAZIONE

I vigili del fuoco di Motta di Livenza erano arrivati per ben tre volte, ma di Macchietta non c'era neppure l'ombra. I giorni passavano e la preoccupazione aumentava perché il felino era senza cibo e senza acqua. L'Oipa, protezione animali sezione di Treviso, era sommersa di appelli: «Salvate la gattina di Oderzo». Una mail in tal senso è arrivata perfino dall'Inghilterra. Ieri mattina c'è stato il blitz risolutivo. Le volontarie di Oipa - Iris Moneta, Franca Smaniotto e Sandra Tognetti sono arrivate in via Manin intorno alle 10. Con loro Giuseppe Pino Picozzi, titolare di un'impresa edile, che è stato determinante: con pazienza ha smontato i pannelli dell'isolamento, avvicinandosi sempre più al punto dove Macchietta miagolava. Sono stati chiamati i vigili del fuoco che, alle 13.15 hanno liberato la micia. Sul posto pure la polizia locale di Oderzo e un volontario dell'Enpa. Macchietta era intrappolata in uno spazio angusto, un pannello era caduto bloccandole la via d'uscita. La sua fortuna è stata che si formava una condensa di umidità, così in quasi due settimane di prigionia ha potuto comunque bere. Macchietta ha salutato tutti con un bel miao, prima di esser portata via, l'aspettava la visita dal veterinario.

Annalisa Fregonese

