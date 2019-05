CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIANascere con un corpo da maschio o da femmina. Patire sin dai primi anni di vita la scissione tra fisico e anima, che s'avverte del sesso opposto. Essere transgender. Come tali presenti da millenni nelle culture della storia umana: sacerdoti antichi, artisti, enigma ritenuto in rapporto col divino e ancor oggi custode di una segreta essenza, sconosciuta alla medicina e alla psicologia. Nel 2018 sono state censite in Italia 400.000 persone, che almeno una volta hanno chiesto aiuto per uscire da una condizione di sofferenza e di...