LA STORIAMONSELICE Compagni di vita e anche di ospedale: Elisa Candeo e Mario Gabellotto, sposati da 64 anni e abituati a dormire fianco a fianco nella stessa camera da letto, non avrebbero mai immaginato di condividere anche la stanza d'ospedale. Invece i medici del Madre Teresa di Calcutta di Monselice (Padova), vedendoli smarriti e disorientati nelle rispettive camere, hanno pensato bene di trasferirli in una stanza tutta per loro, ricreando quell'intimità domestica di cui i due anziani lei di 83 anni, lui di 88 non riescono più a fare...