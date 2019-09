LA STORIA La clinica si riconosce facilmente: è una delle poche costruzioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIALa clinica si riconosce facilmente: è una delle poche costruzioni in muratura, persino con le pareti dipinte. Clinica è un termine molto pomposo, è già tanto chiamarlo ambulatorio: due stanzette di pochi metri quadrati, con un lettino per le visite ed una strumentazione essenziale. Ma per i centomila abitanti dello slum di Accra, la capitale del Ghana, è l'ospedale, l'unico a cui possono accedere senza pagare. Un ospedale realizzato con la solidarietà dei veneziani, come attesta una targa all'ingresso: Donated by Amici della...