LA STORIABELLUNO L'ultima cestovia delle Dolomiti, quella che dal passo Fedaia arriva ai 2626 metri di altitudine di Pian dei Fiacconi, sulla Marmolada, si prepara a chiudere per sempre i battenti. Lo storico impianto che risale il versante trentino del massiccio è in funzione dal 1974 ed è ormai prossimo al giorno del suo fine vita. C'è tempo sino a domenica 15 settembre per concedersi l'ultimo giro su questa seggiovia decisamente vintage, non a caso ribattezzata funivia nostalgica. Poi le funi, i tralicci e i caratteristici cestini dove...