LA STORIA

Attilio e Gianluca sono nati a San Donà di Piave. Tre anni di differenza e un'infanzia serena a Caorle, quando papà Gino insegnava a Portogruaro e mamma Angela a San Stino di Livenza, a cavallo fra i 60 e i 70. Poi il ritorno della famiglia in Sicilia, dove i due ragazzi hanno imboccato i loro percorsi di vita, diventando l'uno medico e l'altro avvocato. Quest'ultimo stasera tornerà in Veneto, a Villa Valente Crocco di Salvaterra (Badia Polesine), bene confiscato alla mafia in cui si tengono i campi estivi di Libera. Il posto giusto per raccontare La storia di mio fratello, cioè del dottor Manca, giovane e brillante urologo trovato morto con il volto tumefatto, due siringhe senza impronte e una colpa: aver scoperto la rete di protezione eccellente attorno a un suo paziente, che gli era stato presentato sotto falso nome come un anziano malato di tumore alla prostata, ma che in realtà si chiamava Bernardo Provenzano, boss di Cosa Nostra.

I FRAMMENTI

Da sedici anni la famiglia Manca combatte una faticosa battaglia per la verità e per la giustizia in memoria di Attilio. «Era un ragazzo geniale e divertente lo descrive il fratello minore Gianluca con un grande senso dell'umorismo. Nonostante avesse raggiunto i massimi livelli professionali, amava tantissimo raccontare le barzellette e aveva la capacità di tenere sempre banco. Quante litigate da bambini, golosi com'eravamo entrambi, per la parmigiana che ci preparava nostra madre: sembravamo due piccoli ingegneri, per la meticolosità con cui misuravamo le porzioni, facendo a gara a chi ne aveva ricevuta di più...». Frammenti di felicità, incuneati fra i ricordi e fra i successi. Come gli studi: in Giurisprudenza a Messina per Gianluca, che attualmente è anche magistrato onorario a Barcellona-Pozzo di Gotto; in Medicina a Roma per Attilio, laurea alla Cattolica e specializzazione al Gemelli, esperto di prostatectomia radicale laparoscopica. «Una metodica d'intervento oggi quasi banale spiega Gianluca ma che Attilio all'inizio degli anni Duemila fu il primo, insieme al professor Gerardo Ronzoni, a portare in Italia e nel resto d'Europa, dopo averla appresa a Parigi. Mio fratello lavorava all'ospedale Belcolle di Viterbo, ma tornava spesso in Francia per operare. Alla fine di ottobre 2003, in una telefonata a nostra madre, le disse che era a Marsiglia perché doveva effettuare un intervento: per lui era una consuetudine, per noi pure».

LA TRAGEDIA

Solo anni dopo, quando emerse che durante la sua lunga latitanza Provenzano era stato operato di tumore alla prostata a Marsiglia e si era poi curato in provincia di Viterbo, la famiglia Manca ricollegò quell'episodio alla tragedia di Attilio, avvenuta il 12 febbraio 2004. «Gli inquirenti riferisce Manca sostennero che mio fratello era morto di overdose e chiusero il caso come suicidio. Nel sangue c'era un mix di eroina, alcol e tranquillanti. Peccato che i due buchi fossero sul braccio sinistro, mentre lui era notoriamente mancino. Le siringhe era no prive di impronte. A terra c'era un peso da palestra infranto. Quanto al setto nasale deviato, ci dissero che Attilio aveva sbattuto contro il materasso o forse contro il telecomando...».

LE OPACITÀ

Assistita dagli avvocati Fabio Repici e Antonio Ingroia, la famiglia Manca ha chiesto più volte la riapertura dell'inchiesta, citando «le testimonianze di dieci pentiti» e circostanziando una sequela di opacità. «Come il verbale sottolinea Gianluca in cui l'allora capo della squadra mobile attestava che Attilio era al lavoro a Viterbo nell'ultima settimana di ottobre del 2003, quando invece Chi l'ha visto mostrò i registri in cui risultava assente: quel vicequestore si chiama Salvatore Gava ed è stato condannato in via definitiva per le false molotov alla caserma Diaz di Genova... Anche per il lavoro che faccio, credo fermamente nella giustizia, che però non sempre è amministrata da persone perbene. Spero che un giorno otterremo la verità giudiziaria, ma intanto sappiamo di avere una verità storica. Per questo sono grato agli organizzatori dell'incontro in provincia di Rovigo: mi permettono di raccontare la storia di mio fratello, vittima innocente della mafia».

Angela Pederiva

