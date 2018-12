CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAAlice è stata attaccata dai lupi, Danusia ha subito l'incursione dell'orso, Marta si batte contro una mentalità patriarcale dura a morire nelle malghe e tutte, con le altre ragazze degli alpeggi, resistono alla non meno feroce insidia predatoria della burocrazia. Sono le pastore, donne che hanno scelto la vita tra pecore e capre, allevatrici erranti tra monti e valli, a cui non spaventa la solitudine dei pascoli ad alta quota, né la fatica delle stalle dove non ci si ferma neppure a Natale. Cento nel Veneto, conta la Coldiretti,...