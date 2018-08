CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAA febbraio sfilava tra due ali di folla in piazza San Marco, nel corteo delle Marie, le belle ragazze che sono il simbolo del Carnevale veneziano. Portava la fascia di Maria del Gazzettino, quella più votata dai nostri lettori, la più amata dai veneziani. A maggio era in sala operatoria che lottava tra la vita e la morte. Ora è seduta sul divano di casa, vicino a Sant'Aponal nel cuore di Venezia, a poche decine di metri da Rialto, e parla serena e felice, nonostante il suo percorso di guarigione sia ancora lungo e doloroso. Non ha...