LA STAFFETTAVENEZIA Dopo Trieste, la guida di Assoporti potrebbe passare a Venezia. Il nome di Pino Musolino rimbalza nei rumor da Genova e compare nella rosa dei papabili candidati in corsa per la presidenza dell'associazione nazionale, dopo il biennio di Zeno D'Agostino. Solo voci, per ora, che il numero uno dell'Autorità portuale di Venezia non conferma: «Senza dubbio mi lusingano ma nessuna discussione è stata affrontata e il tema non è ancora all'ordine del giorno». Unica concessione di Musolino, sull'argomento, è per chiarire le...