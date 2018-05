La solidarietà degli alpini vale 71 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTIMILANO I numeri hanno un significato ben preciso e sono quasi sempre aride espressioni contabili. Quasi. Sì, perchè c'è un caso in cui aridi non lo sono per niente, anzi, parlano oltre il loro segno. E' il caso delle Penne Nere che ogni anno, attraverso il Libro Verde della Solidarietà, danno il resoconto di quanto compiuto a favore del prossimo bisognoso, chiunque egli sia, dovunque gli si trovi. Dietro a 2.351.561 ore di lavoro prestato gratuitamente e 6.693.049 euro raccolti e poi donati a scopo benefico a varie realtà...