LA SITUAZIONE

VENEZIA L'ultima emergenza è stata tamponata ieri pomeriggio: Veneto Strade alle 17 ha riaperto al traffico la Feltrina, chiusa per due volte fra sabato e domenica, a causa di altrettanti smottamenti nel territorio di Quero Vas. Così dopo il fine settimana di maltempo, che ha imperversato da Belluno a Verona, passando per le province di Treviso, Padova e Vicenza, il Veneto si ritrova adesso a contare i danni. Sperando che l'ondata passi del tutto, visto che fino alle prime ore di oggi sono previsti ancora rovesci e temporali, soprattutto nella fascia pedemontana.

IL GOVERNO E L'UE

Le immagini del tornado, della grandine, degli allagamenti e delle frane hanno colpito anche Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato: «Il maltempo passa, i danni restano. Mi auguro che il Governo dia risposte immediate allo stato d'emergenza richiesto dalla Regione Veneto inserendo per decreto misure economiche a favore di famiglie e imprese. Non c'è più tempo da perdere». Ha promesso Achille Variati, sottosegretario all'Interno, dopo un sopralluogo nel Vicentino: «L'attenzione e l'impegno del Governo saranno pieni. Sappiamo bene come queste siano tra le zone più produttive del Paese, con una grande concentrazione di attività economiche fortemente orientate all'export».

Coldiretti Veneto segnala che sono centinaia gli agricoltori impegnati nella presentazione delle denunce per i danni subiti dalle strutture: «I numeri aumentano di ora in ora e sono ingenti. Stalle scoperchiate e allevamenti avicoli da ristrutturare. Un sistema di protezione delle colture vale da 25.000 a 40.000 euro per ettaro. E poi i raccolti perduti di kiwi, uva, tabacco, ortaggi, per un valore di milioni». Dichiara il senatore centrista Antonio De Poli: «Il Governo si attivi immediatamente per l'attivazione del Fondo di solidarietà europeo con l'obiettivo di sostenere l'agricoltura». L'europarlamentare leghista Mara Bizzotto fa sapere di aver presentato un'interrogazione urgente con la richiesta di «dare pieno e concreto sostegno al Veneto messo in ginocchio dal maltempo attraverso la mobilitazione del Fondo di solidarietà europeo e l'utilizzo di tutti gli strumenti di emergenza previsti a livello comunitario».

I FINANZIAMENTI

Intesa Sanpaolo annuncia lo stanziamento di un plafond di 300 milioni di euro per le province di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige colpite dal maltempo. Per imprese e famiglie sono previsti la sospensione per 12 mesi della quota capitale dei finanziamenti in corso e l'accesso a nuove linee di credito a condizioni agevolate. Ma il tema entra anche nella campagna elettorale. «Occorre investire da subito per contrastare le conseguenze dei cambiamenti climatici, stoppando il consumo di suolo e avviando una vera transizione energetica», chiede Andrea Zanoni (Pd). Stefano Casali (Fdi) guarda a Verona: «Serve lo sforzo di tutti, da quello economico, a quello tecnico. Servono fondi, idee, progetti, studi approfonditi sull'intera rete acquedottistica e meteorica urbana». (a.pe.)

