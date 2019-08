CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONEVENEZIA Aumento del canone per il 70% degli affittuari, pigioni triplicate tanto da arrivare a superare il 40% della pensione, avvisi di sfratto per almeno 7.000 famiglie bisognose. In questi primi due mesi di applicazione del regolamento di attuazione della nuova legge, in particolare con l'introduzione del tetto Isee pari a 20.000 euro anche sulle vecchie assegnazioni, è stato sostanzialmente questo l'allarmante scenario dell'edilizia residenziale pubblica dipinto dall'opposizione in Consiglio regionale e dai sindacati degli...