LA SINTESIVENEZIA In consiglio regionale del Veneto il vitalizio non esiste più, da questa legislatura c'è un trattamento previdenziale di tipo contributivo come in qualsiasi azienda: il singolo consigliere ha una detrazione in busta paga (1.650 euro al mese), ma anche la Regione di suo mette una quota. Ebbene, dal 2020 non ci sarà più la compartecipazione della Regione. Gli unici soldi per costruire la pensione saranno messi dai singoli consiglieri. A distanza di un anno dall'istituzione del gruppo di lavoro per rivedere indennità e...