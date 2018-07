La sinistra insiste: «Soldi sprecati». Zaia ottimista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Il rinvio agli esami di riparazione non convince l'opposizione regionale. Dice Andrea Zanoni (Pd): «Serviranno ulteriori studi e altri soldi, come se finora ne fossero stati spesi pochi. Solo dalla Regione sono arrivati 433mila euro, a cui si aggiungono i 90mila della Provincia di Treviso e i finanziamenti di Camera di Commercio e Consorzi, ma sulle cifre non c'è mai stata sufficiente chiarezza». Per questo Simone Scarabel (M5s) rincara: «La Regione ha speso, nel corso degli anni, un milione di euro per formalizzare questa...