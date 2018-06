LA SFIDA VENEZIA Tutti in pressing su Giancarlo Giorgetti. E così il sottosegretario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAVENEZIA Tutti in pressing su Giancarlo Giorgetti. E così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, benché tifoso sfegatato del Southampton, ieri sulle Olimpiadi 2026 ha dovuto trasformarsi in catenacciaro, copertura ferrea e ripartenza aggressiva. «La Appendino ci ha dato degli elementi, come ce li ha dati Zaia, come ce li ha dati Sala. Ma quelle sono le loro proposte, poi la decisione tocca a noi e va presa entro la prossima settimana», ha spiegato il delegato allo Sport ai cronisti, al termine del colloquio con il...