VENEZIA Sulla presunta illegittimità del terzo mandato di Luca Zaia, non può essere chiesto adesso alla Corte Costituzionale di pronunciarsi. L'ha stabilito il Tar del Veneto, nella sentenza con cui ha respinto il ricorso di Loris Palmerini contro l'esclusione della lista Venetiae per l'autogoverno dalle Regionali. I giudici amministrativi hanno reputato inammissibile la richiesta dell'indipendentista di sollevare il caso davanti alla Consulta, precisando che l'ipotesi potrà essere valutata solo dopo l'eventuale riconferma del governatore uscente.

In ogni caso, resta valido il verdetto emesso dall'ufficio centrale regionale e dagli uffici circoscrizionali delle sette province, secondo cui la dichiarazione di presentazione della candidatura di Palmerini «non risulta sottoscritta da alcun elettore» e «non sussistono neppure le condizioni di esonero dalla raccolta» delle firme. L'aspirante presidente aveva invece sostenuto che la sua compagine, «in quanto espressione di minoranze etnico-linguistiche, avrebbe dovuto beneficiare di un implicito regime di esenzione», mentre così starebbe patendo «effetti distorsivi a vantaggio di altri gruppi politici (già rappresentati in Consiglio Regionale o beneficiari di dichiarazioni di collegamento)».

Il venetista aveva inoltre contestato la ricandidatura di Zaia dopo due legislature di fila, per violazione del principio di non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo», previsto però dalla legge regionale soltanto a partire dal 2025. Palmerini aveva chiesto che tale norma venisse esaminata dalla Corte Costituzionale. Ma per il Tar, questo tema va affrontato «esclusivamente alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti», cioè se e quando Zaia sarà rieletto, mentre in questa fase «l'ammissione di una lista elettorale diversa dalla propria e, allo stesso modo, l'ammissione di un candidato presidente della Giunta regionale, non lede in alcun modo» il diritto degli altri concorrenti a partecipare.

