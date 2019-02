CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Stop del Consiglio di Stato alle rimostranze di Edeco sull'appalto per l'accoglienza dei richiedenti asilo in provincia di Padova. Dopo che per due volte il Tar del Veneto aveva parzialmente accolto i rilievi della cooperativa, tanto da comportare altrettante rivalutazioni da parte della commissione esaminatrice, in secondo grado i giudici amministrativi hanno respinto l'appello: era stato corretto l'affidamento del servizio alla siciliana Badia Grande, anche se proprio a causa delle varie impugnazioni, di fatto la gestione...