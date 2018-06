CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Si spacca il fronte delle Province contro i tagli conseguenti alla riforma Delrio. Verona ha fatto causa alla Regione, con un ricorso proposto anche nei confronti degli altri sei enti di secondo livello, per chiedere l'annullamento della delibera e del decreto che un anno fa avevano fissato e ripartito al ribasso i fondi per le funzioni non fondamentali. Istanza peraltro respinta dal Tar del Veneto, secondo cui è «difficile» ma non «impossibile» andare avanti con (molti) meno soldi di prima.IL RIORDINOAl centro della...