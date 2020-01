LA SENTENZA

VENEZIA Si entra nel 2020 con una importante sentenza a favore delle persone disabili: a fare da apripista il caso di un minore veneto. I giudici hanno stabilito che l'assistenza ai disabili non può essere subordinata alle risorse finanziarie degli enti pubblici, nè ai posti disponibili nelle strutture semi-residenziali. In pratica i disabili vanno assistiti sempre e se i posti nel pubblico sono insufficienti si ricorre al privato. A deciderlo è il Consiglio di Stato con la sentenza 1 del 2 gennaio scorso che riguarda l'inserimento parziale - per soli 3 giorni la settimana invece che 5 - di un minore in un centro diurno. L'Azienda Ulss 6 Euganea si era giustificata sostenendo di non avere disponibilità economiche, di aver per questo formato una graduatoria erogando alla famiglia un contributo parziale. Ora questa stessa Ulss è stata condannata al risarcimento.

LA VICENDA

La vicenda risale al 2017. I genitori di un minore disabile al cento per cento hanno chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale l'Ulss 6 del Veneto ha rigettato la loro istanza-diffida per «l'immediato inserimento del figlio in un centro diurno al fine di permetterne la tempestiva fruizione» e a ottenere dall'Azienda il risarcimento dei danni «per un importo non inferiore a 25.000 euro». L'azienda sanitaria, ha respinto la loro richiesta, sostenendo di essere «tenuta a garantire i livelli essenziali di assistenza socio sanitaria nel rispetto dei vincoli di bilancio». E in un primo grado di giudizio il Tar ha dato ragione all'azienda sanitaria.

IL CAPOVOLGIMENTO

Il capovolgimento avviene con la sentenza del Consiglio di Stato. I giudici ritengono che «l'interessato è stato privato fino a luglio 2018 di quel grado di assistenza socio sanitaria a cui aveva diritto». Per quanto riguarda la limitatezza di risorse che avrebbe portato l'Ulss 6 a costituire liste di attesa, il Consiglio di Stato sottolinea che «le norme a tutela dei disabili, in un quadro costituzionale che impone alle Istituzioni di favorire lo sviluppo della personalità, risultano essenziali». Dopo aver ricordato i meccanismi per il finanziamento del fondo disabili della Regione Veneto, ha ritenuto «che l'affermato principio dell'equilibrio di bilancio in materia sanitaria non possa essere invocato in astratto, ma debba essere dimostrato concretamente come impeditivo, nel singolo caso, all'erogazione delle prestazioni» e in ogni caso «il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere salvaguardato». Per questo il diniego dell'Asl «deve ritenersi illegittimo» e le stesse considerazioni valgono a ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno «sussistendo i profili di colpa evidenziati nella gestione dei poteri organizzativi per il reperimento delle risorse» per dare adeguata assistenza al disabile nel periodo ottobre 2017 - luglio 2018. Valutando il complessivo danno in diecimila euro, oltre agli interessi legali.

Raffaella Ianuale

