LA SENTENZA VENEZIA Per rivendicare l'appartenenza della Marmolada al Veneto,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Per rivendicare l'appartenenza della Marmolada al Veneto, il Consiglio regionale sarà ospite del Museo della Grande Guerra di Punta Serauta. Cioè proprio della struttura a cui la Giunta regionale ha negato un contributo per la riqualificazione e l'ampliamento. La curiosità emerge in questi giorni di preparativi per la seduta straordinaria di settembre: il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'associazione che gestisce l'edificio contro l'esclusione dall'elenco dei finanziamenti.IL BANDONel novembre del 2014 la...