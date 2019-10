CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Oggi che è martedì 29 ottobre agli alunni delle scuole primarie di Vicenza viene servito questo menù: carote julienne, formaggio con polenta, budino alla vaniglia. Può la materia prima per un pasto di questo tipo costare meno di un euro? No, secondo il Tar del Veneto, che con una sentenza pubblicata ieri ha annullato il contratto tra il Comune berico e la vicentina Serenissima Ristorazione (capogruppo della cordata formata anche da Euroristorazione e Camst), disponendo che nel servizio mense per il periodo 2018-2022...