LA SENTENZAVENEZIA Nell'albergo preferito da James Bond bisognerà timbrare il cartellino. Dovranno farlo i dipendenti del Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina d'Ampezzo, il prestigioso 5 stelle in cui Roger Moore girò alcune scene del film Solo per i tuoi occhi, in forza di una disposizione dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Belluno. A quella prescrizione la proprietà della struttura si era opposta, ma il Tar del Veneto ha respinto il ricorso, affermando che «non esistono modalità alternative per controllare efficacemente...