LA SENTENZA

VENEZIA Il palladiano Palazzo Thiene e le sue collezioni artistiche sono una cosa sola. Per questo il Tar del Veneto ha respinto il ricorso di quella che fu la Banca Popolare di Vicenza, poi finita in liquidazione coatta amministrativa, contro il provvedimento con cui il ministero dei Beni culturali nel 2016 aveva dichiarato l'eccezionale interesse culturale delle opere d'arte e aveva imposto il vincolo pertinenziale con i muri che le ospitano. La sentenza scrive un punto fermo sul destino del tesoro, dopo la preoccupazione per la vendita all'asta di sei tele minori, a loro volta custodite nell'immobile acquistato dal fondo americano BainCapital.

LA CIVILTÀ VENETA

La tutela riguarda 8 collezioni, che contano 115 dipinti, 23 sculture (fra cui 17 di Arturo Martini), 151 piatti popolari dell'Ottocento, 132 ceramiche Antonibon, 317 incisioni Remondini, 296 oselle e 199 monete veneziane, esposte nell'edificio che dal 1872 era stato sede dell'istituto di credito. Dopo il crac, i liquidatori di Bpvi avevano impugnato l'atto davanti al Tribunale amministrativo regionale, chiedendogli anche eventualmente di rimettere una questione di legittimità alla Corte di Giustizia Europea o alla Corte Costituzionale. Secondo i giudici, però, quelle meraviglie «costituiscono un'importante testimonianza della civiltà veneta nel suo complesso e vanno considerate come un unicum inscindibile con il Palazzo che le ospita, opera insigne di Andrea Palladio, che rappresenta una straordinaria testimonianza nella storia dell'arte italiana per la peculiarità dell'assetto architettonico e per la magnificenza delle sue decorazioni». Rappresentando dunque «un quadro significativo della civiltà veneta dal Quattrocento al Novecento, nelle varie espressioni culturali», il contenuto deve rimanere indissolubilmente legato al suo contenitore. Quella scelta «non è illogica, contraddittoria o sproporzionata», argomenta il Tar, «considerato che detto immobile costituisce esso stesso esemplare testimonianza della civiltà veneta e che le raccolte vengono ad acquisire un maggior valore se esposte in un contesto che a sua volta è una delle più alte espressioni della stessa civiltà veneta».

I TIMORI

Nelle scorse settimane erano emersi i timori della città per il futuro dello scrigno, al centro durante l'èra Zonin delle periodiche mostre Capolavori che ritornano, visto il suo ingente valore. Per il Tribunale, deve tuttavia restare valido quanto affermato nella relazione ministeriale: «Negli anni la consuetudine di questi appuntamenti ha fatto sì che Palazzo Thiene con le sue importanti raccolte permanenti sia venuto a rappresentare per la città di Vicenza un'istituzione museale di sempre maggior rilievo che si è andata configurando come museo della civiltà veneta, affiancandosi alle raccolte pubbliche cittadine».

Angela Pederiva

