LA SENTENZAVENEZIA Gli straordinari dei carabinieri? Per essere reclamati, e quindi pagati, devono essere quantificati sulla singola giornata, non sul totale settimanale. È questo il cuore della sentenza, pubblicata ieri, con cui il Tar del Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso di 80 militari in servizio in Veneto contro il ministero della Difesa e il comando generale dell'Arma.LA VICENDANell'elenco dei ricorrenti figurano ufficiali e sottufficiali, comandanti di stazione, investigatori, responsabili delle scorte, addetti di polizia...