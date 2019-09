LA SENTENZA VENEZIA Dopo la Corte dei Conti, anche il Tribunale di Venezia dà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAVENEZIA Dopo la Corte dei Conti, anche il Tribunale di Venezia dà ragione alla Regione e torto a Ipas. Si tratta della cooperativa di Padova che nel 2011 aveva ottenuto 4,2 milioni di euro per acquistare un terreno ed edificare un capannone in cui far lavorare una ventina di persone disabili, nell'ambito del bando sociale promosso dall'allora assessore Remo Sernagiotto, poi finito nella bufera per il caso di Ca' della Robinia. Ma a distanza di anni, quelle assunzioni non erano state effettuate ed era così scattata la revoca del...