LA SENTENZAVENEZIA Dopo il Consiglio superiore della magistratura e il Tribunale di Trento, anche la Cassazione assolve Michele Dalla Costa sulla sua presunta incompatibilità ambientale nella vicenda di Veneto Banca. Con una sentenza pubblicata l'ultimo giorno dell'anno, infatti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Procura Generale contro il procuratore di Treviso, già sottoposto a procedimento disciplinare e a indagine penale per non essersi astenuto in un procedimento riguardante l'ex Popolare, malgrado sua moglie avesse un...