LA SENTENZAVENEZIA Deve essere riscritta la verità giudiziaria sugli scontri fra No Tav e forze dell'ordine del 3 luglio 2011 in Val di Susa, durante la protesta a cui avevano partecipato pure decine di disobbedienti veneti. Dopo che il maxi-processo di primo grado si era concluso con 47 verdetti di colpevolezza per un totale di 145 anni di carcere, la Cassazione ha parzialmente annullato le condanne emesse dalla Corte d'Appello di Torino nei confronti dei primi quattro arrestati, fra i quali il 40enne Gianluca Ferrari, originario di...