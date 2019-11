CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Continua la battaglia degli ex consiglieri regionali, e delle loro vedove, contro i tagli ai vitalizi. È stata depositata ieri la sentenza del Tar del Veneto riguardante il ricorso patrocinato dagli avvocati Maurizio Paniz, Stefania Fullin e Franco Stivanello Gussoni, a nome di 82 beneficiari dell'assegno che era stato ridotto per decisione di Palazzo Ferro Fini, prolungando così l'applicazione del contributo di solidarietà. In linea con il precedente verdetto, riguardante l'originaria introduzione della decurtazione, i...