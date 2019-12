LA SENTENZA

VENEZIA Alla lunga e tortuosa storia della grande incompiuta veneta, l'idrovia Padova-Venezia, mancava un finale. L'hanno scritto nei giorni scorsi i giudici della Corte dei Conti ed è un epilogo che lascia il progetto nel limbo in cui langue da quasi sette lustri. Malgrado il moncone finora realizzato sia ridotto a «ricettacolo di pantegane, nutrie e zanzare», come si legge nella sentenza del ricorso presentato dall'associazione Salvaguardia idraulica del territorio padovano e veneziano, nessuna amministrazione pubblica può essere condannata né a completare né a demolire l'opera, costata 47 miliardi di lire per la costruzione (parziale) e 6 milioni di euro per la manutenzione (straordinaria): tutto per un'infrastruttura che, ad oltre mezzo secolo dal suo concepimento, è assolutamente inutilizzabile.

I LAVORI

Correva infatti l'anno 1963 quando il presidente della Repubblica, che all'epoca era Antonio Segni, promulgò la legge statale che preventivava una spesa di 7,6 miliardi a carico del ministero dei Lavori Pubblici e degli enti locali, tanto che nel 1965 fu costituito il Consorzio tra i Comuni e le Province di Padova e Venezia. L'idea era di collegare la zona industriale di Padova a quella di Marghera, attraverso il fiume Brenta e il canale Novissimo, con un percorso di circa 28 chilometri. I lavori partirono e i finanziamenti aumentarono, arrivando tra fondi nazionali e regionali a quota 47,38 miliardi, finché ad un certo punto si fermò tutto. Furono così realizzati solo 10,7 chilometri di canale tra Padova e il Brenta e tra il Novissimo e la laguna, tredici ponti stradali, un viadotto ferroviario, una traversa, una chiusa mobile e una conca di navigazione. «Cavalcavia giganti con relativi ponti sul mais, persi nella campagna senz'alcun raccordo con qualche corso d'acqua», annota l'avvocato Ivone Cacciavillani, nell'esposto depositato contro la Regione.

L'INCURIA

Quest'ultima, infatti, nel 1985 sciolse il Consorzio e attribuì ai propri uffici la competenza per l'ultimazione dell'opera, che nel frattempo due leggi statali dichiararono nel 1990 «di preminente interesse nazionale» e nel 2000 parte dell'accordo europeo «sulle grandi vie navigabili». E di nuovo Palazzo Balbi nel 2015 commissionò il progetto preliminare per il completamento dell'idrovia, da destinare non più solo a canale navigabile per le navi fluvio-marittime, bensì anche a scolmatore del Brenta con una portata di 350 metri cubi al secondo. Ma i cantieri non furono mai riavviati e i tronconi sprofondarono nell'incuria. Non a caso fra 2018 e 2019 vennero assegnati al consorzio di bonifica Bacchiglione 4.550.000 euro «per consolidare la tenuta idraulica del territorio sovvertito dalle opere, compromesse dai tratti di canale realizzati per l'idrovia, lasciati in abbandono da 35 anni» e a Veneto Strade 1.550.000 euro per la messa in sicurezza dei ponti, la cui situazione «rappresenta un potenziale fattore di rischio». Più che un'idrovia, un'idrovora: di soldi.

LA RICHIESTA

Già nel marzo scorso il Comune di Vigonovo, facendosi portavoce dei 31 municipi coinvolti, si era appellato al ministero delle Infrastrutture «per sollecitare la soluzione del problema». Una settimana dopo l'associazione ambientalista presieduta da Carlo Crotti si è rivolta alla Sezione giurisdizionale della magistratura contabile, invocandone l'intervento «nell'ambito del giudizio di conto e non di responsabilità erariale», a meno che non emergano elementi in tal senso dall'inchiesta aperta dal procuratore regionale Paolo Evangelista. Al di là di eventuali ipotesi di danno causato dai dipendenti pubblici alle istituzioni, infatti, nel mirino dei ricorrenti c'è quanto meno la «regolarità dell'attuazione delle opere pubbliche che, iniziate per esigenze di prestigio politico con impiego di risorse pubbliche, vengono spesso abbandonate con degrado ambientale per dare avvio ad altre iniziative, con assorbimento delle risorse a suo tempo destinate a finanziare le prime». Di qui la richiesta formulata dall'avvocato Cacciavillani: stabilire chi siano i titolari delle funzioni «del completamento dell'idrovia» o, in caso di rinuncia definitiva al progetto, «del ripristino del territorio con eliminazione dello scempio che n'è stato fatto», convocando a questo scopo una conferenza dei servizi fra tutti gli enti coinvolti.

LA REPLICA

Nella sua replica, l'avvocatura regionale (rappresentata da Ezio Zanon, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi) ha spiegato che il completamento dell'opera richiederebbe un'ulteriore somma di 512 milioni «che attualmente non rientra neppure nella disponibilità della Regione» e che la scelta di abbatterne le parti esistenti non può essere compiuta unilateralmente a Venezia «poiché l'idrovia è stata inserita nell'accordo tra Stati sulle vie navigabili d'importanza internazionale». Ma allora di chi sono le responsabilità? La sentenza riferisce così la posizione della Giunta: «Vanno ricercate in decisioni che risalgono ad un periodo molto risalente. Quindi è probabile che i responsabili non siano più in vita; inoltre eventuali illeciti da essi compiuti sono oramai sicuramente prescritti. Gli accertamenti al riguardo dunque oramai hanno una valenza esclusivamente storica».

LE MOTIVAZIONI

In attesa che la Procura concluda le proprie indagini, e al netto di eventuali valutazioni da parte della Sezione del controllo, per ora la verità giudiziaria è cristallizzata nelle estese e articolate motivazioni per cui la Sezione giurisdizionale ha dichiarato inammissibile il ricorso. In estrema sintesi, «non spetta alla Corte dei conti modificare le leggi, né imporne la modificazione», allo scopo di ordinare «lo stanziamento di risorse per il completamento dell'opera pubblica o per il suo smantellamento». A conclusione della storia della grande incompiuta veneta, insomma, non c'è nessun lieto fine, ma solo un'ultima beffa.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

