LA SENTENZA

TREVISO I tempi della giustizia hanno fatto sì che il deposito della sentenza fosse postumo. Ma tant'è: con un verdetto depositato giovedì, la Cassazione ha respinto il ricorso di Franco Antiga, scomparso lo scorso 9 gennaio, contro la sanzione per le irregolarità che Bankitalia gli aveva contestato quand'era vicepresidente di Veneto Banca. La stessa sorte è toccata anche agli altri ex componenti del Consiglio di amministrazione colpiti da analoghi provvedimenti nel 2014.

LE CRITICITÀ

All'epoca la Banca d'Italia aveva elevato multe per un totale di 2.774.000 euro, a conclusione dell'ispezione svolta fra il 15 aprile e il 9 agosto 2013. Gli ispettori avevano riscontrato alcune violazioni del Testo unico bancario, riguardanti la mancanza di organizzazione e di controlli interni, l'inosservanza delle disposizioni in materia di politiche di remunerazione dei membri del Cda, le carenze nel processo del credito e l'omessa segnalazione delle posizioni anomale all'organo di vigilanza di posizioni anomale. Nel dettaglio, erano state rilevate criticità nelle modalità di rettifica del valore dei crediti in sofferenza, incagliati e ristrutturati, nei criteri di valutazione degli immobili e nelle politiche di affidamento. Dopo un primo controllo, l'autorità aveva formulato delle raccomandazioni a cui la Popolare non si era adeguata, perciò era scattata una seconda indagine poi culminata nella delibera che comminava le sanzioni, graduate in base ai diversi ruoli e responsabilità: 173.500 euro per Antiga e Francesco Biasia; 121.000 per Matteo Sinigaglia; 156.000 per Leone Munari, Gian Quinto Perissinotto, Paolo Rossi Chauvenet, Domenico Paolo Raimondo Giraldi, Ambrogio Dalla Rovere e Alessandro Gallina.

LE IMPUGNAZIONI

I consiglieri di Veneto Banca avevano presentato opposizione, che però era stata respinta dalla Corte d'Appello di Roma nel 2016. A quel punto era scattata l'impugnazione davanti alla Cassazione, nella convinzione dei ricorrenti che il procedimento di Bankitalia fosse stato avviato troppo tardi. Secondo gli ermellini, invece, il termine non decorreva «dalla data di conclusione del primo rapporto ispettivo», bensì del secondo, «all'esito del compimento di tutte le indagini volte ad acquisire piena conoscenza dei fatti». Inoltre la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici romani sul remeditation plan presentato dal Cda dopo le contestazioni iniziali: il collegio ha reputato «inadeguati i rimedi adottati dopo la prima ispezione». Infine, quanto al diritto alla difesa invocato dagli ex consiglieri, questi ultimi per la Cassazione hanno potuto «sottoporre le loro ragioni innanzi ad un organo indipendente e imparziale».

