LA SENTENZA

PADOVA In seguito allo schianto contro un platano, un 47enne morì dopo due mesi di ricovero in prognosi riservata. Una «lucida agonia» di cui, secondo il Tribunale di Padova, è responsabile l'Azienda Ospedaliera, «per la superficiale gestione del paziente». A quasi dieci anni dai fatti, la struttura sanitaria è stata così condannata a sborsare circa 425.000 euro, ben più di quelli che le erano stati proposti per chiudere il contenzioso a fronte di una consulenza medico-legale dalle conclusioni inequivocabili, quando però aveva preferito attuare quella che la sentenza stigmatizza come una «condotta processuale dilatoria».

L'INCIDENTE

Il grave incidente stradale era avvenuto l'11 marzo 2010. L'automobilista era stato ricoverato in prognosi riservata con fratture e traumi multipli. Sottoposto d'urgenza a un intervento chirurgico ortopedico, l'uomo era stato trasferito in Rianimazione, dov'erano poi insorte delle complicanze tali da richiedere altre quattro operazioni a livello toracico e addominale, effettuate però solo a partire dalla fine di aprile. Infine il 17 maggio era sopraggiunto il decesso. Assistite dall'avvocato Nicola Todeschini, la madre e la sorella della vittima avevano fatto causa all'Azienda Ospedaliera, difesa dall'avvocato Maria Grazia Calì. La famiglia sosteneva che i medici avessero trattato il caso con negligenza e imprudenza, in particolare per il ritardo nel sottoporre il paziente agli accertamenti e agli interventi, mentre la struttura aveva respinto le contestazioni, escludendo il nesso di causa tra le carenze lamentate e la morte sopravvenuta.

I CONSULENTI

Secondo i risultati dell'accertamento tecnico preventivo, disposto dal Tribunale e previsto dalla legge come condizione di procedibilità della domanda di risarcimento danni da responsabilità sanitaria, un intervento chirurgico tempestivo avrebbe concesso al 47enne un'elevata probabilità di sopravvivere, benché portando i segni del sinistro. Invece, stando sempre ai consulenti Maurizio Banfi e Vincenzo Pezzangora, le condizioni erano gradualmente precipitate mentre il paziente era cosciente. Per questo la mamma e la sorella avevano chiesto che venissero riconosciuti non solo il danno dovuto alla lesione del rapporto parentale, ma anche la sofferenza patita dal loro congiunto nell'avvicinarsi consapevolmente alla fine.

L'IPOTESI TRANSAZIONE

Malgrado la finalità conciliativa dell'accertamento tecnico preventivo, l'Azienda Ospedaliera aveva rifiutato l'ipotesi di una transazione, scegliendo di espletare fino in fondo il procedimento civile. Inoltre la difesa aveva chiesto che la causa non fosse a cognizione sommaria bensì piena, cioè in sostanza di non andare subito a sentenza sulla base della consulenza medico-legale, ma di trasformare il rito da rapido a ordinario, senza però depositare nuove memorie. Dopo aver ottenuto ulteriori chiarimenti dai consulenti, che ancora una volta avevano indicato la responsabilità dei sanitari e la consapevolezza del ricoverato, il giudice Caterina Zambotto aveva proposto un risarcimento danni di 360.000 euro, chiedendo alle parti di accordarsi sulla rifusione delle spese. A fronte di una richiesta complessiva di 385.000 euro da parte della famiglia, tre giorni dopo la scadenza del termine l'ospedale ne aveva offerti 265.000, salvo poi correggere l'importo in 365.000.

LA CORTE DEI CONTI

A quel punto l'avvocato Todeschini ha presentato l'istanza di fissazione dell'udienza, in cui il giudice Zambotti ha pronunciato la sentenza che condanna l'Azienda Ospedaliera a versare in tutto 425.000 euro, di cui 5.000 per lite temeraria. Nelle motivazioni, il Tribunale rileva che «si deve censurare la condotta processuale dilatoria» dell'ente sanitario, attuata tramite «richiesta di conversione del rito e mancato deposito delle memorie», nonché «l'ingiustificata mancata adesione ala proposta transattiva relativamente alle spese di lite». Ora l'avvocato Todeschini ha intenzione di trasmettere un esposto alla Corte dei Conti, ipotizzando il danno erariale nell'utilizzo poco accorto dei soldi pubblici.

Angela Pederiva

