LA SENTENZA Non è una cortesia, bensì corruzione per l'esercizio della

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZANon è una cortesia, bensì corruzione per l'esercizio della funzione, l'assunzione in azienda di una persona segnalata dal consigliere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) che ha fatto approvare una delibera a favore di quella stessa società. Lo ha precisato la Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura Generale di Roma nel procedimento a carico di Alfredo Meocci, ex vicesindaco di Verona e già direttore generale della Rai, che era stato assolto sia in primo che in secondo grado. Con una sentenza...