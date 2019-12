CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAMESTRE La rotaia del tram di Mestre è pericolosa, e quel pericolo non era adeguatamente segnalato. È con questa motivazione che il Tribunale civile di Venezia ha condannato il Comune di Venezia e Avm, la società che gestisce i mezzi di trasporto pubblici, a risarcire un ragazzo caduto dalla bicicletta infortunandosi in maniera piuttosto seria, al quale dovranno essere versati circa 100mila euro, interessi compresi.La sentenza si riferisce ad un incidente avvenuto nel settembre del 2009, quando il tram non era ancora in servizio,...