CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZAMESTRE Due condanne a 4 anni e una a 5, per un totale di 13 anni di reclusione, ai giovani kosovari arrestati nel marzo del 2017 per associazione con finalità di terrorismo, con l'accusa di aver costituito in laguna una cellula affiliata all'Isis che, secondo la Procura, stava progettando un attentato a Venezia.Il giudice per l'udienza preliminare Massimo Vicinanza ha letto la sentenza ieri pomeriggio, poco dopo le 15, nell'aula bunker di Mestre, infliggendo 5 anni di reclusione al ventottenne Arjan Babaj, ritenuto l'ideologo del...