LA SELEZIONE VENEZIA Rischia di avere pesanti conseguenze in Veneto l'annullamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SELEZIONEVENEZIA Rischia di avere pesanti conseguenze in Veneto l'annullamento del concorso nazionale per dirigenti scolastici deciso dal Tar del Lazio. Sono infatti 270 le sedi prive di un preside titolare, a causa dei pensionamenti avvenuti e delle assunzioni mancate: il riparto provinciale dell'Ufficio scolastico regionale ne conta 17 a Belluno, 43 a Padova, 11 a Rovigo, 46 a Treviso, 57 a Venezia, 41 a Verona e 55 a Vicenza, di cui 110 sono oltretutto segnalate di «particolare complessità» per la «difficile raggiungibilità», la...