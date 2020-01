LA SELEZIONE

PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) Quel portico amato, l'affresco dipinto dal nonno, e il silenzio in contrada Cal Storta. Immersa nella valle del Soligo ritratta nei versi e nelle sue parole scabre la casa di Andrea Zanzotto diventerà nel 2021 un museo multimediale finanziato dalla Regione Veneto. L'annuncio, dato ieri mattina dal Presidente della commissione cultura Alberto Villanova, ha dato respiro all'intero dossier di eventi che Pieve di Soligo, città pre-selezionata insieme ad altre 43 per la candidatura a capitale della cultura italiana 2021, dovrà presentare al ministero entro il 2 marzo.

Vite illustri, umanesimo dell'impresa, padri nobili della poesia e dell'opera. E la voglia di riscattare sotto il profilo culturale quell'antica povertà che già da tempo è stata trasformata in rivalsa economica. «Cultura infatti non è solo avere teatri e musei - dice il sindaco Stefano Soldan - Cultura è creatività, empatia, inclusione, spettacolo vivo». E Pieve di Soligo si muove ora come Davide contro (tanti) Golia: forse non potrà competere con l'immagine di Pisa, Arezzo o Verona, ma si pone al centro di una nuova dimensione sentimentale, stretta tra le colline del prosecco diventate patrimonio Unesco e la città di Treviso.

IL PROGETTO

Ieri mattina la cittadini ha svelato le sue armi. A partire dalla casa in cui uno dei maggiori poeti del Novecento ha trascorso l'infanzia e la giovinezza: «Il progetto - spiega Fabio Zanzotto, figlio del poeta e di Marisa Micheli e presidente della Fondazione Zanzotto - è stato affidato al collettivo milanese Studio Azzurro. Lo stesso che, per intendersi ha realizzato la mostra Fellini 100 per i cento anni dalla nascita del regista». L'architettura della casa, esempio tipico di edificio rurale pedemontano, non sarà toccata. Verrà invece messo a punto un restauro conservativo dell'affresco e degli interni. Il visitatore potrà entrare nelle stanze segrete e quotidiane del poeta, attraverso il racconto della sua vita e la lettura delle sue opere, come accade ad esempio con la Fondazione Cesare Pavese a Santo Stefano in Belbo, nelle Langhe.

Il progetto di un centro di poesia nel nome del poeta pievigino si fa largo per la prima volta nel 2013. «Una struttura dinamica, viva, aperta ai giovani». Ad immaginare così il futuro Museo Andrea Zanzotto, anche se «più che ad una struttura espositiva penso ad un circolo letterario», fu per primo Clodovaldo Ruffato, al tempo presidente del consiglio regionale. La Regione erogò un primo stralcio di 150mila euro, approvato da una maggioranza trasversale. Servirono a finanziare l'acquisto di quel piccolo ma bellissimo rustico, pieno di testimonianze e oggetti legati alla vita dell'autore del Galateo in Bosco. L'acquisizione fu perfezionata tra il 2015 e il 2016. Poi, a inizio 2019, in Commissione cultura, Fabio Zanzotto presentò il progetto di recupero e rilancio del museo. Che oggi è la testa d'ariete per la candidatura a capitale italiana della cultura di Pieve di Soligo, cuore Unesco di Marca. «Finanzieremo con un secondo stralcio la progettazione del museo multimediale - anticipa Villanova- probabilmente inserendo il centenario nei Grandi eventi. Quel che è certo è che per il 2021 la casa museo dovrà aprire i battenti».

Il centro sarà gestito dalla Fondazione e diventerà il santuario vivo della poesia nordestina. Fedele all'amore per le radici che ha sempre contraddistinto l'ossatura dei versi di Zanzotto. «Leggeri ormai sono i sogni, da tutti amato con essi io sto nel mio paese -scrive il poeta - mi sento goloso di zucchero; al di là della piazza e della salvia rossa si ripara la pioggia si sciolgono i rumori».

Non solo Zanzotto comunque. Il dossier schiera, oltre al genius loci, anche il sociologo ed economista, maestro della cooperazione, Giuseppe Toniolo (100 anni dalla morte nel 2018), la grande cantante lirica Toti Dal Monte (45 anni dalla morte nel 2020), insieme al ministro Francesco Fabbri (100 anni dalla nascita nel 2021). «Il bando ministeriale per l'anno 2021 - spiega il sindaco Soldan - sviluppa un concetto di cultura legato a coesione sociale, innovazione, partecipazione, destagionalizzazione del turismo e inclusione sociale. In sintesi, un concetto dinamico, non museale della cultura».

