LA SEDUTA VENEZIA Zaia (inteso come Luca) farà anche rima con Vaia (intesa

LA SEDUTAVENEZIA Zaia (inteso come Luca) farà anche rima con Vaia (intesa come tempesta), ma mozione non fa affatto rima con approvazione. Ieri il centrosinistra e i pentastellati sono riusciti a riportare il governatore in Consiglio regionale, ma non a far passare il testo a cui avevano legato la richiesta della seduta straordinaria, quello cioè che voleva impegnare la Giunta a predisporre un piano straordinario per i boschi schiantati e a stanziare fondi propri per affrontare i danni del maltempo, sul modello di quanto fatto da Trento....