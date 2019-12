LA SEDUTA VENEZIA Via libera definitivo alla mini-sanatoria delle mansarde in

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SEDUTAVENEZIA Via libera definitivo alla mini-sanatoria delle mansarde in Veneto. Con 30 voti favorevoli, 1 contrario e 12 astenuti, ieri pomeriggio il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge che aggiorna le disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, permettendo di regolarizzare l'ampliamento della propria casa. Rispetto alla normativa varata vent'anni fa, il nuovo testo abbassa l'altezza minima prescritta a 1,60 metri in pianura e a 1,40 in montagna.LE SOGLIENel 1999, infatti, quei limiti erano stati...