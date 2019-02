LA SEDUTA VENEZIA Una risoluzione per condannare «la tragedia» del

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SEDUTAVENEZIA Una risoluzione per condannare «la tragedia» del passato, ma anche «la strumentalizzazione e il negazionismo» del presente. Nei giorni delle polemiche incrociate su foibe, ruolo dell'Anpi, film Red Land e martirio di Norma Cossetto, dal Consiglio regionale del Veneto è arrivato ieri un segnale forte, attraverso l'approvazione all'unanimità in commissione Cultura dell'atto che ora dovrà essere discusso in plenaria. Il voto è arrivato al termine delle toccanti audizioni di alcuni esuli e rappresentanti delle comunità...