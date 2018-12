LA SEDUTA VENEZIA Si chiama Pssr: Piano socio sanitario regionale, strumento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SEDUTAVENEZIA Si chiama Pssr: Piano socio sanitario regionale, strumento per la programmazione dal 2019 al 2023. Ma ieri, all'avvio della maratona consiliare per l'approvazione di quella che è considerata la seconda gamba del sistema veneto (insieme alla riforma che due anni fa aveva istituito Azienda Zero e ridotto le Ulss), in aula c'era solo l'assessore al Sociale e non anche quello alla Sanità: lunedì il leghista Luca Coletto si è infatti formalmente dimesso in quanto neo-sottosegretario alla Salute, ma per il momento il governatore...